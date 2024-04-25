SEC, Ether ETF Başvurularını Reddetmeye Hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ether (ETH) tabanlı spot borsa yatırım fonları (ETF) başvurularını reddetme yolunda ilerliyor. Son yapılan toplantılardan alınan olumsuz sinyaller, yatırımcılar arasında endişelere sebep oluyor.

Ether ETF Onay Sürecinde SEC Cephesinde Soğuk Rüzgarlar Esiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), spot Ether borsa yatırım fonları (ETF) için yapılan başvuruları önümüzdeki ay reddetmesine dair endişeler artıyor. Kaynaklara göre sektör profesyonelleri, son dönemde SEC ile yapılan toplantıların yetersiz ve tek taraflı geçtiğini belirtiyor. Bu gelişmeler, spot Ether ETF'lerine onay verilmesinin 2024'ün sonlarına kadar ertelenebileceğini gösteriyor.

VettaFi'nin ETF Analiz Başkanı Todd Rosenbluth, düzenleyicinin karar sürecine dair belirsizliklerin devam ettiğini ve onayın uzun süre alabileceğini ifade etti. Ayrıca, OKX kripto para borsasının başkanı Hong Fang, onay sürecindeki bu belirsizliklerin, piyasa değeri bakımından dünyanın ikinci büyük dijital varlığı olan Ether üzerinde baskı yarattığını ve fiyatların düşmesine neden olduğunu dile getirdi. Fang, piyasa oyuncularının beklentileri nedeniyle oluşan bu baskının, fiyatları daha da aşağı çekebileceğini belirtti.