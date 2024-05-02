ABD polisi öğrencilere neden müdahale ediyor? ABD öğrencileri gözaltına mı alıyor?

ABD'nin Los Angeles kentindeki üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterilerine, polis güçleri plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Filistin yanlısı çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Peki, ABD polisi öğrencilere neden müdahale ediyor? ABD öğrencileri gözaltına mı alıyor? Detaylar haberimizde...

ABD'DE NE OLUYOR?

ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Dün Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestolarına katılan öğrencilere yönelik operasyon gerçekleştiren polis, bugün daha sert bir müdahalede bulundu.

UCLA'da devam eden kampüs gösterilerinde tansiyon yükseldi. İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı. Grubun ellerindeki havai fişek ve göz yaşartıcı gazla çadırları dağıtmak istemesi üzerine Filistin destekçileri de şemsiye ve kasklarla cevap verdi. Polis, 2 grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

ABD POLİSİ ÖĞRENCİLERİ NEDEN GÖZALTINA ALIYOR?

Kampüsteki kalabalığın polise "Yazıklar olsun" sloganları attığını belirten Amerikan medyası, kolluk kuvvetlerinin de UCLA kampüsüne girdiğini bildirdi. Polis güçlerinin kampüste kurulan çadır alanını dağıtmaya hazırlandığı söylentileri yayılırken, Filistin yanlısı öğrenciler sert bir müdahale ile karşılaştı. Eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile karşılık veren ABD polisi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.