Muğla'da "mor tarlalar" misafirlerini ağırlıyor
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Muğla'da "mor tarlalar" misafirlerini ağırlıyor

Muğla'da fotoğraf severlerin ilgi odağı olan lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Muğla'da
05.07.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:33

Muğla'da fotoğraf severlerin ilgi odağı olan lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesince Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönümlük tarlaya dikilen lavantalar, Muğlalıların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Lavanta tarlaları fotoğraf tutkunları için de doğal bir stüdyoya dönüştü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, kentin farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gürün, güzel görüntü oluşturan tarladaki lavantalardan yağ da elde ettiklerini kaydetti.

Yeniköy Mahallesi Muhtarı Nevike Öçalan da emekli olduktan sonra yerleştiği köyündeki atıl durumda olan toprakların belediye sayesinde renklendiğini ifade etti.

Öçalan, lavanta tarlalarının mahallelerinin tanıtımı için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

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