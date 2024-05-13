Muğla'da Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni Yarın Yapılacak

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ' Zeytinyağı Kalite Ödül Yarışması' ödül töreni 14 Mayıs'ta (yarın) Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde yapılacak.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde düzenlenecek zeytinyağı kalite ödül töreninde dereceye giren üreticilere çok sayıda ödül dağıtılacak. Dereceyle giren zeytinyağı üreticilerine 5 adet Zeytin Hasat Makinesi, 1 adet Krom Nikel Zeytinyağı Tankı, 1 adet Süt Sağım Makinesi, 2 adet 25 litre sırt Pulvarizatörü ve 50 çuval hayvan yemi dağıtılacak.

14 Mayıs Çiftçiler Günü ve Zeytinyağı Katile Ödül törenini tüm üreticileri davet eden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Emeklerini alın teri ile harmanlayıp bolluğa, berekete dönüştüren çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü yürekten kutluyorum. Bu özel günde düzenleyeceğimiz "Geleneksel Zeytinyağı Kalite Yarışması" etkinliğinde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi. - MUĞLA