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Marmaris'te kaybolan İsa Çifçi'nin dosyası cinayet büro tarafından takip ediliyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıntar mantarı toplamaya çıkan ve kaybolduğu ihbar edilen İsa Çifçi'nin arama çalışmaları devam ederken, dosya il cinayet büro tarafından da takip edilmeye başlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakınları ile birlikte Balan Dağı'na çıntar mantarı toplamaya çıkan ve kaybolduğu ihbar edilen İsa Çifçi'yi arama çalışmaları devam ederken, dosya il cinayet büro tarafından da takip edilmeye başlandı.

30 Aralık 2023 tarihinde Marmaris'e yaklaşık 26 kilometre mesafedeki Balan Dağı'na eşinin yeğeni, yeğeninin kızı ve damadı ile birlikte çıntar toplamaya gidip kaybolduğu iddia edilen 65 yaşındaki İsa Çifçi'nin arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, Marmaris İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve zaman zaman arama kurtarma ekipleri, STKların da katılımı ile sayısı 300 kişiye çıkan uzman kişiler, kaybolduğu gün yanında olan yakınlarının beyanlarından yola çıkarak kaybolduğu noktadan başlayıp, dere yatakları, yangın havuzları, küçük mağaralarda dahil her yeri didik didik aradı. Aylardır aranan Çifçi'ye ait en ufak bir iz bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla il emniyet müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri de kayıp dosyasını incelemeye başladı. Soruşturma dahilinde görgü tanıklarının ve beraberindeki kişilerin ifadelerine tekrar başvurulduğu ve geniş çaplı araştırma başlatıldı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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