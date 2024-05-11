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Bodrum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahın da kullanıldığı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel araçlarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Onur D. (30) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan F.T. ve O.K'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Onur D'nin cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis yaptığı çalışmada, olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin kullandığı aracı Yalıkavak Değirmenler mevkisinde terk edilmiş halde buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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