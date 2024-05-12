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Fethiye'de düzenlenen Duatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Duatlon Türkiye Şampiyonası, 186 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada sporcular, bisiklet ve koşu etaplarında ter döktü. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından "Duatlon Fethiye" ismiyle düzenlenen "Duatlon Türkiye Şampiyonası" tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Fethiye Belediyesi iş birliğinde Şehit Fethi Bey Parkı ile sahil bandında 186 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, bisiklet ve koşu etaplarında ter döktü.

Yaş grupları yarışlarıyla tamamlanan etkinlikte elit erkekler kategorisinde Adapazarı Belediyesi Spor Kulübünden Abdurrahman Yazıcı birinci, Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübünden Burak Çağdaş ikinci, Başaran Züccaciye Spor Kulübünden Can Yıldız ise üçüncü oldu.

Yıldız kadınlarda ise Selin Erdoğdu birinciliği, Beyza Bilun Bilgiç ikinciliği, Beren Urhan da üçüncülüğü elde etti.

Duatlon Fethiye Baş Hakemi Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkurun çok güzel, havanın da spor için çok elverişli olduğunu söyledi.

Yavuz, yarışmaların kazasız şekilde sona erdiğini kaydetti.

Sporun dayanıklılık üzerine kurulu olduğunu ifade eden Yavuz, "Her yaş grubunun yapabileceği bir branş. Engelli sporcularımız da var. Uğurcan Özer, ülkemizi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek. Çok mutlu ve gururluyuz. Hızla yayılan bir spor dalı ve çok keyifli. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Spor

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