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Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu Okul Sporları Rafting Türkiye Birincisi

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Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Rafting Türkiye Birinciliği'nde yıldız kızlar, yıldız erkekler ve karma takım kategorilerinde zirveye çıkarak altın madalyaların sahibi oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla'nın su sporlarında adından söz ettirmeye devam ettiğini belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Rafting Türkiye Birinciliği'nde yıldız kızlar, yıldız erkekler ve karma takım kategorilerinde zirveye çıkarak altın madalyaların sahibi oldu.

Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu, Okul Sporları Rafting Türkiye Birinciliği'nde yıldız kızlar, yıldız erkekler ve karma takım kategorilerinde zirveye çıkarak altın madalyaların sahibi oldu. Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi genç erkeklerde gümüş madalya kazanırken, Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesi genç kızlar kategorisinde dördüncülüğü elde etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Spor Kenti Muğla'mız su sporlarında her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Okul Sporları Rafting Türkiye Birinciliğinde üç birincilik, bir ikincilik ile dördüncülük elde eden sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, katkılarından dolayı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Türkiye Dalaman Muğla Spor Spor Haberler

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