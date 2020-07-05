Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı
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Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevsimlik işçilerin bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mevsimlik işçiler kaza yaptı: 1'i ağır 4 yaralı
05.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:56

Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevsimlik işçilerin bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Metin Kırmızı idaresindeki 03 YB 984 plakalı Tofaş marka otomobil ile ana yoldan U dönüşü yapmak isteyen 23 FP 828 plakalı İveco marka kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Metin Kırımızı ile otomobilde bulunan Suphi Şahin, Yaşar Şahin ve Türkan Şahin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına yaralılardan Suphi Şahin, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobilde bulunanların Sivas'ta mevsimlik işçi olarak çalıştıkları ve memleketleri Şanlıurfa'ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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