Mersin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Mersin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

19.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:22
Mersin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Uğuz'un kullandığı 33 DYU 09 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 33 AER 930 plakalı kamyon Burunköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, kamyonettekilerden Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Uğuz ile yanındaki Nurten Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Nurten Uğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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