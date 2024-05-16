Silifke'de traktör kazası: Kız çocuğu hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde traktör ile ilaç tankının arasındaki şafta kıyafetleri dolanan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Sökün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilaç tankı ile limon ağaçlarını ilaçlarken traktör ile ilaç tankı arasındaki şafta kıyafetleri dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör şaftına dolanan kız çocuğunun öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından kız çocuğunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN