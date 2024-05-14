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Mersin'de Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Aracına Sığındı

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Mersin'de bir otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra itfaiye aracına sığındı.

Mersin'de mahsur kaldığı bir otomobilin motor bölümünden çıkarılan Kedi, itfaiye erinin elinden kurtulduktan sonda bu kez de itfaiye aracına girdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde otomobilinin motor bölümünde kedi olduğunu fark eden bir kişi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ancak kedi itfaiye erinin elinden kurtularak bu kez de yakındaki itfaiye aracının motor kısmına girdi. Buradan da çıkarılan kedi, vatandaşlarca getirildiği bölgeye götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye kedi Yerel Yaşam Güncel Haberler

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