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Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından organize edilen 'Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni'ne katıldı. Törende Vali Pehlivan, engelli askerlerin gurur verici vatan hizmetini vurgulayarak, terhis belgelerini verdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından organize edilen 'Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni'ne katıldı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndaki törende konuşan Vali Pehlivan; "Biz, büyük ve tarihe damga vurmuş şanlı bir orduya sahibiz. Hepimizin bildiği ve zaman zaman tekrarladığı özellikle de askeri faaliyetler vesilesiyle çok dile getirilen bir söz vardır,

'Her Türk asker doğar.' Asker ocağını aynı zamanda Peygamber ocağı olarak kabul ederiz. Tarih boyunca da böyle kabul edilmiştir. Bu ocak, nice kahraman evlatlar yetiştirmiştir ve yetiştirmektedir. Tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar mensubu olmaktan gurur duyduğumuz necip milletimiz türlü zorlukların üstesinden gelmiş ve bu zorlukların üstesinden gelirken ordumuz çok büyük, özverili bir şekilde fedakarca, üstün gayretle, takdire şayan başarılar elde etmiştir. Bu yolda ilerlerken milletimizin, devletimizin, medeniyet yolculuğunda çok büyük katkılar sağlamıştır" dedi.

Bu törende de 1 günlük sembolik askerlik yapmak üzere gelen özel bireyler ve aileleriyle bir arada olduklarını kaydeden Vali Pehlivan, "Ordumuzla, milletimizle, devletimizle gurur duyuyoruz. Bu sevgili kardeşlerimiz ile ayrıca gurur duyuyoruz. Onlar sizlere de bizlere de emanettir. Bu sevgili kardeşlerimiz ailelerimizin, toplumumuzun, ülkemizin bereketidir. ve bugün görüyoruz ki bu kıyafetler onlara ziyadesiyle yakıştı. Hem jandarma kıyafetleri hem deniz kuvvetlerimize ait kıyafetleri çok da güzel bir şekilde taşıyorlar. Kendileri, aileleri ve biz de unutulmaz bir gün yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu hatıralar ömür boyunca sizler tarafından da bizler tarafından da unutulmayacaktır. Bu kardeşlerimizin gönüllerindeki o güzellik kadar güzel yaşamları olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Programda, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat'ın konuşmasının ardından konuşan Engelli Denizci Er Beytullah Güven, vatani görevi bir gün dahi yapmanın gurur verici olduğunu, bu duyguyu en üst derecede yaşadıklarını belirtti.

Vali Pehlivan ve protokol üyeleri yemin töreninde, 56 denizci ve 19 jandarma er olarak temsili askerlik yapan 75 engellinin terhis heyecanına ortak olurken, omuz omuza silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden engellilerin terhis belgelerini verdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve engellilerin aileleri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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