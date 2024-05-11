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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

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Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 7 Mayıs'ta yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i sağlık sorunları nedeniyle daha sonra tekrar gözaltına alınmak üzere serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i savcılık ifadesinin ardından salıverilirken 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 7 Mayıs'ta yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 SIM kart, hard disk, dizüstü bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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