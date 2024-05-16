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Silifke'de traktör kazası: 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Mersin'in Silifke ilçesinde, kıyafeti traktör şaftına dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu çocuğun kıyafeti, ilaçlama için kullanılan traktörün şaftına dolandı ve çocuk sıkışarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde, kıyafeti traktör şaftına dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Sökün Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kız çocuğunun kıyafeti, ilaçlama için limon bahçesinde bulunan traktörün şaftına dolandı.

Çocuğun traktör ile arkasındaki ilaç tankı arasında sıkıştığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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