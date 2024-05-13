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TFF 2. Lig play-off 2. turu ilk maçı berabere tamamlandı

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Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile 1461 Trabzon FK arasındaki TFF 2. Lig play-off 2. turu ilk maçı golsüz eşitlikle sona erdi. Rövanş maçı ise 17 Mayıs Cuma günü oynanacak.

TFF 2. Lig play-off 2. turu ilk maçında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile 1461 Trabzon FK 0-0 berabere kaldı.

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 17 Mayıs Cuma günü saat 15.30'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Mersin İdmanyurdu 1461 Trabzon Futbol Spor Güncel Haberler

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