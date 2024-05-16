Üye Girişi
Haberler

Silifke'de hükümlüler ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 hükümlü, ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, hükümlülerin Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapacağı belirtildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 hükümlü, ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 11 hükümlünün ormancılık faaliyetlerinde yer almasına ilişkin protokol imzalandı.

İmza törenine, Kaymakam Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Silifke M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cengiz Yurt ve Orman İşletme Müdürü Harun Boz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskiler, hükümlülerin Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Silifke Mersin Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl 6 ay hapis cezası

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 16 Mayıs İnci Taneleri 15. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 16 Mayıs ATV Aldatmak 69. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Selahattin Demirtaş'a kaç yıl ceza verildi? Kobani davası ne? Unutkanlık Neden Olur? Unutkanlığa Ne İyi Gelir? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Figen Yüksekdağ ceza aldı mı? Kobani davası olayı ne? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 17 Mayıs Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 17 Mayıs burç yorumları nedir? Bir kara delik Dünya'yı yutabilir mi? Kara delik Dünya'ya gelse ne olur? Selahattin Demirtaş kaç yıl hapis cezası aldı, kaç yıl daha hapis yatacak? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs okullar ram gün mü, yarım gün mü olacak? Figen Yüksekdağ kaç yıl hapis cezası aldı? Kobani davasında Figen Yüksekdağ'ın cezası ne?
Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title