Silifke'de hükümlüler ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek
Mersin'in Silifke ilçesinde 11 hükümlü, ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, hükümlülerin Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapacağı belirtildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 11 hükümlü, ormancılık faaliyetlerinde görevlendirilecek.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 11 hükümlünün ormancılık faaliyetlerinde yer almasına ilişkin protokol imzalandı.
İmza törenine, Kaymakam Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Silifke M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cengiz Yurt ve Orman İşletme Müdürü Harun Boz katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskiler, hükümlülerin Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapacağını belirtti.