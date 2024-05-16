Tarsus'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan aracın yan yattığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Avadan Mahallesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Adana gişelerinden Tarsus istikametine geçince S.Ö.'nün (76) kullandığı 34 RC 8838 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç bariyerleri aşarak meyve bahçesine doğru savrularak yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü S.Ö. ile yanında bulunan M.Ö. (69) isimli kadın olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir ve Adana İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN