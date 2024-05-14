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İlk görüşte aşkla başladı: Sibiryalı geline Türk usulü düğün

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Mersin Erdemli'de açık havada yapılan düğünle mesafeleri tanımayarak aşkıyla evlenen Mariia'ya kına yakıldı, ardından da damadın önünde testi kırdı. İş gezisi sırasında tanışan çiftin düğünü Türk gelenekleriyle gerçekleşti.

İlk görüşte aşkla başladı: Sibiryalı geline Türk usulü düğün

Mersin Erdemli'de açık havada yapılan düğünle mesafeleri tanımayarak aşkıyla evlenen Mariia'ya kına yakıldı, ardından da damadın önünde testi kırdı

Damat İlyas Can Kil:

"Aşkın gücü 10 bin kilometreyi aştı ve buraya kadar geldi"

Gelin Mariia Sadnova:

"Ben Can için Sibirya'dan Erdemli'ye geldim, gelince anladım ki Türkiye çok güzel"

MERSİN - Mersinli İlyas Can Kil, iş gezisi için gittiği Maldivler'de Sibiryalı Mariia Sadnova ile tanışıp 5 dakikalık görüşme sonrasında arkadaş oldu. İlk görüşte aşık olan çiftin düğünü Mersin'de Türk gelenekleriyle yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında iş gezisi için gittiği Maldivler'de Sibiryalı Mariia Sadnova ile tanışan İlyas Can Kil, 5 dakikalık görüşme sonrasında bir birilerine aşık oldu. Türkiye'ye dönen Kil,Sadnova ile görüşmeyi sürdürdü. Bir süre sonra Mariia'yı Mersin'de davet eden ailesiyle tanıştıran Kil, kız arkadaşına ikinci gelişte evlenme teklif etti. Yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafe nedeniyle Mariia'nın ailesi başta karşı çıktı ancak aileyi tanıdıktan sonra evliliğe razı oldu. Türkiye'ye hayran kalıp yerleşmeye karar veren Mariia, Türk usulü düğünle evlendi. Kınası yakılan, testi kıran Mariia, Mersin Erdemli'de açık havada yapılan düğünle mesafeleri tanımayarak aşkıyla evlendi. Mersin'in Maldivleri Ayaş bölgesindeki tarihi mekanları gezip, deniz kenarında vakit geçiren Mariia, mutluluğunu dile getirdi.

"Aşkın gücü 10 bin kilometreyi aştı ve buraya kadar geldi"

Eşiyle 5 dakika tanışma fırsatı olduğunu anlatan damat İlyas Can Kil," Bugün o 5 dakikalık tanışma Fırsatı Mersin Erdemli'ye kadar uzandı.10 bin kilometre uzaklıktaki eşim Mariia'nın artık bir Mersinli eşi var. Aşkın gücü 10 bin kilometreyi aştı ve buraya kadar geldi"dedi.

Tanıştıktan sonra ara ara görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Kil "Ne zaman Türkiye'ye gelebilirsin dedim. Mayıs ayında 5 günlüğüne geldi. Buraları gezdik. Ailemle tanıştırdım, Türk kültürünü göstermeye çalıştım. İkinci kez geldiğinde evlilik teklifi ettim. Kendisi de kabul etti ve Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Nikahımız yaptık, çok güzel zaman geçirdik. Kendisi Türkiye'yi çok beğendi. Türkçe öğrenmeye karar verdi"diye konuştu.

"Sibiryalı eşime Yörük kültürünü tanıtmaya çalışıyorum"

Kendisinin Mersin Erdemli Ayaş Mahallesi'nden olduğuna dikkat çeken Kil,"Yıllardır yurt dışına gidip geldiğim için olabildiğince buraları insanlara göstermeye çalışıyorum. Bir gün Türk kültürünü, Yörük kültürünü eşime tanıtacağım hiç aklıma gelmezdi. Şuanda Sibiryalı eşime Yörük kültürünü tanıtmaya çalışıyorum. Olabildiğince öğreniyor ve gün geçtikçe seviyor. 10 bin kilometre uzaktan benim ve hayatımız için her şeyi bıraktı buralara geldi"ifadelerini kullandı.

Kendi ailesinin turizmi olduğu için evlilik düşüncelerini yadırgamadığına değinen Kil," Ama Maria'nın ailesi ilk başta kabul etmedi. Yeni tanıştığı birisi için 10 bin kilometre yol yaparak Mersin'e gelmek garip geldi bir kız annesi olarak. Tanışıp konuştuktan sonra biz Petersburga gittik orada buluştuk herşey yoluna girdi" diyerek yaşananları özetledi.

Eşi için Türkiye'ye geldiğini belirten Maria ise "Gelince anladım ki Türkiye çok güzel. İnsanlar, hava herşey güzel. Ben Can için Sibirya'dan Erdemli'ye geldim. Şimdi birlikte çok mutluyuz"diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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