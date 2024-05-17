Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Yürüyüş ve Etkinlikler Yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 20 Mayıs gece yarısına kadar yürüyüş, basın açıklaması, stant ve çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Mersin'de 20 Mayıs gece yarısına kadar yürüyüş, basın açıklaması, stant ve çadır kurma, afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan duyuruda, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların il merkezine girişlerinin, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 16 Mayıs saat 17.00'den başlayarak 20 Mayıs Cuma günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Valiliği Mersin Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

 Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title