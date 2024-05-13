Üye Girişi
Haberler

Mersin'de FETÖ üyesi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında hapis cezası bulunan bir kişiyi Tarsus ilçesinde yakaladı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Mersin'de hapis cezası ile aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin Tarsus ilçesinin Çiçekli Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

İhraç eski kamu görevlisi olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tarsus Mersin Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title