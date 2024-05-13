Mersin'de FETÖ üyesi yakalandı

Mersin'de hapis cezası ile aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin Tarsus ilçesinin Çiçekli Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

İhraç eski kamu görevlisi olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN