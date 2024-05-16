Mersin'de Siber suçlardan çifte operasyon: 5 gözaltı

Polisin gerçekleştirdiği 'Bilişim Yoluyla Hırsızlık ve Müstehcenlik' operasyonlarında 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital suç deliline el konuldu

MERSİN - Mersin polisinin gerçekleştirdiği 'Bilişim Yoluyla Hırsızlık ve Müstehcenlik' operasyonlarında 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda suç dijital suç deliline el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 'Bilişim Yoluyla Hırsızlık ve Müstehcenlik konularında çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı ilk çalışmada 'Bilişim Yoluyla Hırsızlık' olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda şüpheli R.A.'nın adresinden 4 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 1 adet hafızakartı, diğerlerinden de olaylarda kullanılan 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İkinci operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Siber ekipleri ikinci çalışmasında 'Müstehcenlik' konusuyla ilgili ise 3 şüpheliyi belirledi, eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüphelilerden K.M ve K.S yakalandı. Adresler de yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1'er adet hafıza kartı, hard disk, tablet, lap top bilgisayar, bilgisayar kasası ve flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, belirlenen bir şüphelinin arandığı öğrenildi.