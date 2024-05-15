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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenman, hücum ve savunma taktik idmanıyla devam etti.

Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının çalışmalarına devam etti. Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda hücum ve savunma taktik idmanının ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Özhan Pulat Hatayspor Beşiktaş Mersin Spor Güncel Haberler

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