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Mersin'de Kaçak Çalışan 11 Yabancı Kadın Yakalandı

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Mersin polisi, spa, sauna, hamam ve masaj salonlarına eş zamanlı uygulama gerçekleştirerek kaçak çalışan 11 yabancı uyruklu kadını yakaladı. Ayrıca, 22 iş yerinin ruhsat ve belge eksiklikleri tespit edildi.

Mersin polisi 95 ekiple spa, sauna, hamam ve masaj salonlarından oluşan iş yerlerine eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi, kaçak çalışan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 95 ekip 227 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak merkez ilçelerde bulunan umuma açık işletmelerden spa, sauna, hamam ve masaj salonlarından oluşan 31 farklı iş yerine eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada kaçak olarak çalıştığı tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı, sınır dışı işlemleri başlatıldı. 2 aranan şahsında yakalandığı çalışmada ayrıca 22 iş yerinin ruhsat ve belge eksiklikleri olduğunun belirlendiği gerekli idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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