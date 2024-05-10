Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.