Mersin'de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bozyazı İlçe Temsilcisi Yavuz Özcan direktörlüğünde 3 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya Bozyazı, Anamur, Silifke ve Aydıncık ilçelerinden 75 sporcu katıldı. Turnuvaya görme engelli Remzi Çolak ile Rus sporcu Protasevich Veronika'nın katılımı, baba ve çocuklarının aynı turnuvada mücadele etmesi ayrı bir heyecan kattı.

2 gün süren turnuvada dereceye girenlere ödülleri İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Alper Ünver, Türkiye Satranç Federasyonu Bozyazı İlçe Temsilcisi Yavuz Özcan, satranç hakemleri Süleyman Aybek, Hatice Rüya Özcan, Ali Kaya,Güliz Duru ve Bozyazıspor Başkanı Ali Kemal Özalp tarafından verildi.

Üç ayrı kategoride düzenlenen turnuvada; 8 yaş kategorisinde 1'inci Eymen Tezcan, 2'inci Asya Naz Kıral, 3'üncü Ahmet Enes Yıldız. 12 yaş ve altı kategoride 1'inci Ahmet Taner Topçu, 2'inci Göksu Güney Meydan, 3'üncü Ayberk Özçalık. Açık Kategoride 1'inci Halil Güneş, 2'inci Mustafa Bostan, 3'üncü Mustafa Yılmaz oldu. - MERSİN