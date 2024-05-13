Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 75 sporcu katıldı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bozyazı İlçe Temsilcisi Yavuz Özcan direktörlüğünde 3 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya Bozyazı, Anamur, Silifke ve Aydıncık ilçelerinden 75 sporcu katıldı. Turnuvaya görme engelli Remzi Çolak ile Rus sporcu Protasevich Veronika'nın katılımı, baba ve çocuklarının aynı turnuvada mücadele etmesi ayrı bir heyecan kattı.

2 gün süren turnuvada dereceye girenlere ödülleri İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Alper Ünver, Türkiye Satranç Federasyonu Bozyazı İlçe Temsilcisi Yavuz Özcan, satranç hakemleri Süleyman Aybek, Hatice Rüya Özcan, Ali Kaya,Güliz Duru ve Bozyazıspor Başkanı Ali Kemal Özalp tarafından verildi.

Üç ayrı kategoride düzenlenen turnuvada; 8 yaş kategorisinde 1'inci Eymen Tezcan, 2'inci Asya Naz Kıral, 3'üncü Ahmet Enes Yıldız. 12 yaş ve altı kategoride 1'inci Ahmet Taner Topçu, 2'inci Göksu Güney Meydan, 3'üncü Ayberk Özçalık. Açık Kategoride 1'inci Halil Güneş, 2'inci Mustafa Bostan, 3'üncü Mustafa Yılmaz oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

19 Mayıs Bozyazı Gençlik Mersin Spor Spor Güncel Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title