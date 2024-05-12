Hatayspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç golsüz sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Mersin'de MKE Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarı golsüz sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Mersin'de MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada orta sahadan kazandığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
6. dakikada Ankaragücü'nün kazandığı serbest vuruşu kullanan Filips'in yerden şutunu, kaleci Erce son anda uzanarak direk dibinden kurtardı.
24. dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Dele-Bashiru'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
47. dakikada Pedro'nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Bilal Gölen
Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam, Cengiz Demir, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga Matondo, Boudjemaa, Dele- Bashiru, Doğukan Sinik, Joelson Fernandes, Strandberg
Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Renat Dadasov, Halil Dervişoğlu, Pedro, Kerim Alıcı, Aburjania, Oğuzhan Matur, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Özhan Pulat
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedro Moreira, Bassogog, Flips, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Rodrigues, Riccardo Saponara, Ali Kaan Güneren, Cephas, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar: Doğukan Sinik (Hatayspor), Atakan (MKE Ankaragücü), Özhan Pulat (Teknik Direktör) (Hatayspor) - MERSİN