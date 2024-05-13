Üye Girişi
Haberler

Kayseri OSB ile Mersin Limanı Arasında Tren Hattı Yatırımı Önceliklendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun talep ettiği Kayseri OSB ile Mersin Limanı arasında yapılacak olan tren hattı, tasarruf tedbirlerine takılmadı, yatırımda önceliklendirildi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun talep ettiği Kayseri OSB ile Mersin Limanı arasında yapılacak olan tren hattı, tasarruf tedbirlerine takılmadı, yatırımda önceliklendirildi.

Sık sık sanayiciler ile bir araya gelen ve sorunlarını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşerek Kayseri OSB ile Mersin limanı arasında gidiş ve geliş olarak tren hattı yapılmasını talep etmişti.

Çopuroğlu'nun talebi tasarruf tedbirleri ne takılmadan öncelikli projeler arasına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün açıkladığı kamuda tasarruf ve verimlilik paketi arasında OSB liman demiryolu projelerinin yatırım kapsamında olması Kayserili sanayicileri sevindirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Şaban Çopuroğlu Milletvekili AK Parti Kayseri Mersin OSB Ulaşım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title