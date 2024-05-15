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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda bonzai, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin Tarsus ilçesinde yaptığı çalışmada 7 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler iki ayrı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ise 430 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet cep telefonu ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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