Silifke'de Engelliler Haftası kapsamında atletizm yarışması düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla atletizm yarışması düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe özel eğitim kurumlarında eğitim gören 40 öğrenci katıldı. Yarışmada derece elde eden öğrencilere madalya verildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla atletizm yarışması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe özel eğitim kurumlarında eğitim gören 40 öğrenci katıldı.
Yarışmada derece elde eden öğrencilere madalya verildi.