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Mersin'de Ticari Taksi Çalan Şüpheliler Yakalandı

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Mersin'de polisin çalışması sonucu yakalanan 2 şüphelinin çaldıkları ticari taksiye bir de müşteri aldıkları ortaya çıktı.

Mersin'de ticari taksi çalan 2 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalanırken, zanlıların çaldıkları araca bir de müşteri aldıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde ticari bir taksinin çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.O ve R.Ş adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, incelenen kamera görüntüleri arasında, zanlıların, aracı çaldıktan sonra yolda taksiye bir müşteri aldıkları anlara ilişkin görüntüler de yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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