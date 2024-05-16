Üye Girişi
Haberler

Öğrencilerin Plastik Atıklardan Elde Ettiği Gelirle Aldıkları Tekerlekli Sandalye Engellilere Bağışlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde Taşucu Anadolu Lisesi öğrencileri, topladıkları plastik atıklardan elde ettikleri gelirle aldıkları tekerlekli sandalyeyi Silifke Engelliler Derneği'ne bağışladı. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen törende sandalye, ihtiyaç sahibi bir kişiye teslim edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, topladıkları plastik atıklardan elde ettikleri gelirle aldıkları tekerlekli sandalyeyi, Silifke Engelliler Derneğine bağışladı.

Taşucu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, rehber öğretmen Betül Kozan Yaşar önderliğinde sosyal destek projesi kapsamında, topladıkları plastik atıkların satışını gerçekleştirdi.

Bunun geliriyle alınan tekerlekli sandalye, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında okul bahçesinde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi bir kişiye verilmek üzere Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş'e teslim edildi.

Dernek Başkanı Ateş, herkesin birer engeli adayı olduğunu belirterek, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ateş, "Öğrencilerimiz çok güzel, örnek bir davranış sergilediler. Engelliler adına sosyal sorumluluk projelerinin daha da artmasını ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Anadolu Lisesi Silifke Plastik Taşucu Mersin Engelliler Çevre Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title