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Silifke'de Muaythai Sporcuları Anneleriyle Antrenman Yapıyor

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Mersin'in Silifke ilçesinde muaythai sporcuları, annelerinin de katıldığı antrenmanlarla müsabakalara hazırlanıyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Muaythai antrenörü Teslime Çelik'in öğrencileri, Silifke Şehir Stadyumu içerisindeki salonda gerçekleştirilen antrenmanlara anneleriyle katılıyor. Anneler, hem spor yapıyor hem de çocuklarına destek oluyor. Antrenör Teslime Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl Silifke'den iki dünya şampiyonu ve bir dünya ikincisi çıkardıklarını söyledi. Annelerin de sporcuları yalnız bırakmadığını dile getiren Çelik, 'Aileler bu güzel ortama ayak uyduruyor, antrenmanlara katılıyor. Her yaş grubundan çocuğumuza sporun bir yaşam tarzı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.' diye konuştu. Antalya'da geçen yıl düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Naz Çelik ve gümüş madalya elde eden Elanur Morca da antrenmanlara anneleriyle katılmanın keyifli olduğunu anlattı. Elanur'un annesi Ayşe Morca kızıyla gurur duyduğunu belirterek, 'Antrenmanlara kızımla katılıyorum. Ona destek olmak için sürekli yanındayım.' dedi. Rus uyruklu Natalia Petrenko da yaklaşık 2 yıldır çocuklarıyla muaythai öğrendiğini, tanınan imkanlardan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde muaythai sporcuları, annelerinin de katıldığı antrenmanlarla müsabakalara hazırlanıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Muaythai antrenörü Teslime Çelik'in öğrencileri, Silifke Şehir Stadyumu içerisindeki salonda gerçekleştirilen antrenmanlara anneleriyle katılıyor.

Anneler, hem spor yapıyor hem de çocuklarına destek oluyor.

"Aileler bu güzel ortama ayak uyduruyor"

Antrenör Teslime Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl Silifke'den iki dünya şampiyonu ve bir dünya ikincisi çıkardıklarını söyledi.

Annelerin de sporcuları yalnız bırakmadığını dile getiren Çelik, "Aileler bu güzel ortama ayak uyduruyor, antrenmanlara katılıyor. Her yaş grubundan çocuğumuza sporun bir yaşam tarzı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Antalya'da geçen yıl düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Naz Çelik ve gümüş madalya elde eden Elanur Morca da antrenmanlara anneleriyle katılmanın keyifli olduğunu anlattı.

Elanur'un annesi Ayşe Morca kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Antrenmanlara kızımla katılıyorum. Ona destek olmak için sürekli yanındayım." dedi.

Rus uyruklu Natalia Petrenko da yaklaşık 2 yıldır çocuklarıyla muaythai öğrendiğini, tanınan imkanlardan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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