Hatayspor, MKE Ankaragücü'nü mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Mersin'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Görkem Sağlam ve Dadashov'un attığı gollerle Hatayspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Mersin'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada soldan Ghoulam'ın ceza sahasına ortasında Strandberg'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
55. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında, topla birlikte ceza sahasına sokulan Dele- Bashiru'nun vuruşunda, kaleci Ertaç kaleye giden topu son anda dokunarak kornere çeldi.
71. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
77. dakikada sağdan topla birlikte cezaalanıa sokulan Dele-Bashiru'nun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
85. dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahasına ortasında Macheda kale önünde topu ağlarla buluşturdu. 1-1
90. dakikada Rui Pedro'nun ortasında arka direkte topa yükselen Dadashov kafayla topu filelere gönderdi. 2-1
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Bilal Gölen
Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam (Cemali Sertel dk. 88), Cengiz Demir, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga Matondo, Boudjemaa (Görkem Sağlam dk. 69), Dele- Bashiru, Doğukan Sinik (Rui Pedro dk. 46), Joelson Fernandes (Dadashov dk. 88), Strandberg (Halil Dervişoğlu dk. 69)
Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Renat Dadasov, Kerim Alıcı, Aburjania, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Özhan Pulat
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Moreira, Bassogog (Rodrigues dk.72), Flips (Ali Kaan Güneren dk. 64), Efkan Bekiroğlu (Saponara dk. 80), Chatzigiovanis (Bajic dk. 80), Sowe ( Frederico Macheda dk. 64)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Cem Tuna Türkmen, Cephas, Kazımcan Karataş, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Görkem Sağlam (dk. 70), Dadashov (dk. 90) (Hatayspor), Macheda (dk. 85)
Sarı kartlar: Doğukan Sinik, Kamil Ahmet, Erce, Ghoulam, Rui Pedro (Hatayspor), Atakan (MKE Ankaragücü), Özhan Pulat (Teknik Direktör) (Hatayspor), Emre (Teknik Direktör) (MKE Ankaragücü) - MERSİN