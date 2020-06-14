Mardin'de orman yangını Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Artuklu, Ömerli ve Yeşilli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangına müdahale etmek için bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Ömerli'nin Sulakdere ve İkipınar, Artuklu'nun Konaklı, Kabala, ve Yeşilli'nin Alıçlı mahallelerinde etkili olan alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA