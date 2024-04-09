Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar şehirlerarası otogarın yolunu tuttu. Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış sorumlusu Ahmet Günder, geçen seneye göre bu sene daha yoğun geçtiğini söyledi. 12 yıldır bilet satış işlemi yaptığını belirten Günder, "Hem geliş, hem gidişlerde bayram dolayısıyla yoğunluk var. Bu bayram biraz daha yoğunuz. Günde 80 ile 100 arası gidiş-dönüş yolcusu oluyor. Sadece Mardin merkezde bu kadar oluyor. Diğer ilçelere gelenleri saymıyorum. Yolcu sayılarımız değişiyor. Geçen sene fiyatlarımızı bu sene de değiştirmedik, zam yapmadık. Yolcular rahat bir şekilde seyahat edebilsin diye fiyatları uygun tuttuk. Bayram öncesi bir hafta ve sonrasında bir hafta boyunca yoğunluk oluyor" dedi.

Diyarbakır'dan Mardin'e gezmeye gelen Ramazan Turhan ise, "Mardin'e gezmeye geldim. İşlerden fırsat bulunca bayram tatilini burada yapmak istedim. Geçen sene arkadaşlarımla gelmiştim. Bu sene tek başıma görmeye geldim. Mardin'i çok beğendim. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - MARDİN