Mardin'de Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

Mardin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik Anıtı'nda tören yapıldı.

Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özel harekat polislerinin saygı atışı yaptığı törende İl Müftü Yardımcısı Ali Üney şehitler için dua okudu.

İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, güvenlik güçleri ve şehit yakınları ile şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Buğday, daha sonra şehit polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehidin mezarını ziyaret etti, dua okudu.