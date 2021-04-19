Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
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Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor

Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde 15 dönüm arazi üzerine kurdukları 350 kovanla arıcılık yapan aynı zamanda elti olan 3 kadın, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde 15 dönüm arazi üzerine kurdukları 350 kovanla arıcılık yapan aynı zamanda elti olan 3 kadın, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Arıcılık yapan kadınların kayınpederi ve aynı zamanda Bal Üreticileri Birliği Başkanı olan Şevket Bedirhanoğlu (75) ise, "Arıcılık sevdasını aileme de aşıladım. Arılara olan sevgimden uzak kalmamak için 3 gelinime de arıcılığı sevdirdim" dedi.

Mardin'in Derik ilçesi Kırsal Dumluca Mahallesi'nde arıcılık yapan 3 kadın, havaların ısınmasıyla birlikte kolları sıvadı. 15 dönüm arazi üzerine kurdukları 350 kovanla gün boyu ilgilenen kadın arıcılar, bu işin eğitimini ise, Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan aldı. ilkbaharın gelişiyle işe koyulan ve aynı zamanda elti olan 3 arıcı kadın, hem bal veriminden, hem de ekonomik kazancından çok memnun. 

'ELTİLERİMLE BİRLİKTE BURAYA GELİYORUZ'Arıcı kadınlardan 5 çocuk annesi Sevdet Bedirhanoğlu (42), yaklaşık 20 yıldan beri bu işi yaptığını söyledi. Bedirhanoğlu, "350 kovanımız var. Her kovandan yaklaşık 28 kilo bal alıyoruz. Bu iş bize dedelerimizden kaldı. Ben de çocuklarıma öğretiyorum. Eltilerimle birlikte buraya geliyoruz. Bu işi kol kola yapıyoruz. Sabah saat 7'den, akşama kadar arılarımızla uğraşıyoruz. Her türlü bakımlarını yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna 8 ay gittik. Diplomamızı aldık. Şimdi bu işi eğitimli olarak yapıyoruz ve geçimimizi bu işten sağlıyoruz" dedi. 'ARTIK POLEN GELİYOR, BAL BEKLİYORUZ'6 çocuk annesi olan Şirvan Bedirhanoğlu ise, "Eltilerimle birlikte arıcılık yapıyoruz. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Allah'a çok şükür işler iyi. Havalar ısındı, çiçekler açtı. Artık polen geliyor, bal bekliyoruz" diye konuştu.BİRLİK BAŞKANI DA KAYINPEDERLERİArıcılık yapan kadınların kayınpederi ve aynı zamanda Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı olan Şevket Bedirhanoğlu ise, 3 gelinine arıcılığı sevdirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Bedirhanoğlu, "Arıcılık sevdasını aileme de aşıladım. Arılara olan sevgimden uzak kalmamak için 3 gelinime de arıcılığı sevdirdim. Devlet arıcılığa destek veriyor. 311 üyemiz var. Mardin genelinde 100 binin üzerindeki arılı kovandan 37 bini, Derik bölgesindedir. Arı mevsimi başladı. Mevsim kurak geçerse, kovanlarımızı başka yere nakletmek zorunda kalacağız" dedi.

Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor
Mardin'de 3 elti arıcılık yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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