Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında
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Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda sosyal belediyeciliğe önem veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tüm ilçe ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların yanında
02.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:43

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda sosyal belediyeciliğe önem veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tüm ilçe ve kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesine ulaşan ihtiyaç sahibi 270 vatandaşın, akülü sandalye, manuel sandalye, çocuk puseti, havalı hasta yatak, engelli tuvaleti, 3 tekerlekli engelli motosiklet, engelli banyo yıkama aparatı, koltuk değneği, beyaz baston gibi tıbbi cihaz ihtiyaçlarını giderdi. Engelli vatandaşlar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına kendileri ya da yakınları aracılığı ile başvuru yapabildikleri gibi Alo 153 hattını arayarak başvuruda bulunuyor, sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen engelli vatandaşın ihtiyacı gideriliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkan Vekili Abdullah Yenigün, sosyal belediyeciliği önemseyen bir anlayışı ile her zaman için engelli vatandaşların yanından olduklarını kaydetti. Vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduklarını dile getiren Yenigün, "Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde kurulan Alo 153 hattı ile engelli vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız. Bu hat üzerinden istedikleri zaman bize ulaşıp sorunlarını dile getirebilirler. Engelli vatandaşlarımızın tıbbi ihtiyaçlarını giderdiğimiz gibi şuanda ibadethane ve hastane ulaşımı gibi insani ihtiyaçlarını gideriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulduğu takdirde her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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