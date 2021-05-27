Korona virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar Euro

Yapılan bir araştırmaya göre; korona virüs salgınının etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar Euro değer kaybetti.

Yapılan bir araştırmaya göre; korona virüs salgınının etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar Euro değer kaybetti. En değerli kulüpler arasına Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi.

Avrupa futbolunda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. Her yıl hazırlanan 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Son beş yılda yüzde 44 değer kazanan 32 kulüp, korona virüs nedeniyle son bir yılda yüzde 15 değer kaybetti. Geçen yıla göre kulüplerin toplam değeri 6 milyar 100 milyon Euro kayıpla 33 milyar 600 milyon Euro olarak belirlendi.

GALATASARAY 27'NCİ, FENERBAHÇE İSE 32'NCİ

Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı arasında Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, son beş yıldır listede olan Beşiktaş ise liste dışı kaldı. Bu yıl yüzde 6 değer kaybeden Galatasaray, 345 milyon Euro'luk değeriyle 27'nci sıradaki yerini korudu. Atalanta ve Marsilya gibi bu sezon listeye yeniden giriş yapan Fenerbahçe ise 184 milyon Euro'luk değeriyle 32'nci sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİSİ YİNE REAL MADRİD

Listenin ilk sırasında ise bir kez daha Real Madrid yer aldı. Üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli kulübü olan İspanyol devine 2 milyar 909 milyon Euro değer biçildi. Geçen sezon üçüncü sırada yer alan Barcelona, 2 milyar 869 milyon Euro'luk değeriyle ikinci, İngiliz devi Manchester United ise 2 milyar 661 milyon Euro'yla ikinciliği kaybederek, üçüncü sıraya geriledi. Ancak üç kulüp de korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ciddi değer kaybetti. Manchester United yüzde 20, Real Madrid yüzde 16, Barcelona ise yüzde 10'luk düşüş yaşadı.

"FUTBOLDA ARTIK YENİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR"

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Covid-19 salgını gösterdi ki, artık futbolda yeni reformlara ihtiyaç var. Tüm kulüpler için maddi zararın boyutları çok fazla ve birçok büyük kulüp borçları ödeme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden özellikle UEFA'nın doğru yaptırımlarla kulüpleri kontrol altında tutması gerekiyor. Bunu da Finansal Fair-Play'i doğru uygulayarak başarabilir" dedi.

Yapılan araştırmaya göre Avrupa'da en değerli 10 kulüp şöyle:

1- Real Madrid (İspanya) 2 milyar 909 milyon

2- Barcelona (İspanya) 2 milyar 869 milyon

3- M.United (İngiltere) 2 milyar 661 milyon

4- B.Münih (Almanya) 2 milyar 621 milyon

5- Liverpool (İngiltere) 2 milyar 284 milyon

6- M.City (İngiltere) 2 milyar 170 milyon

7- Chelsea (İngiltere) 1 milyar 875 milyon

8- PSG (Fransa) 1 milyar 754 milyon

9- Tottenham (İngiltere) 1 milyar 708 milyon

10- Juventus (İtalya) 1 milyar 445 milyon

27- Galatasaray (Türkiye) 345 milyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı