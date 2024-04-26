Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor Galatasaray maçı 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Adana Demirspor - Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.