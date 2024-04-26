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Muslera sakatlandı mı? Muslera Adana Demirspor maçında sakatlandı mı?

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Bein Sports 1'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Peki, Muslera sakatlandı mı? Muslera Adana Demirspor maçında sakatlandı mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Muslera Adana Demirspor maçında sakatlandı mı?

MUSLERA ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAKATLANDI MI?

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Barasi, Yusuf, Mendoza, Balotelli.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.

CANLI ANLATIM

30' Muslera sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı ama sonra oyuna devam etti.

26' Yusuf Erdoğan'nın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği top Torreira'dan döndü. Adana Demirsporlular, penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

25' Mario Balotelli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Muslera kornere çeldi.

23' KAÇTI! Barış Alper'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Shahrudin Mahammadaliyev ayağının ucuyla çıkardı.

22' Icardi'nin indirdiği topa Barış Alper, gelişine vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

17' KAÇTI! Barış Alper'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Shahrudin Mahammadaliyev güçlükle çeldi.

16' Galatasaray'ın bu sezon topu 28. kez direkten döndü.

13' Yusuf Barasi'nin ceza sahası dışından vuruşu üstten auta gitti.

13' DİREK! Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın yay üzerinden yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

11' Semih Güler sahayı sedyeyle terk etti. Onun yerine Jovan Manev oyunda.

10' Semih'in tedavisi devam ediyor. Oyuna devam edemeyecek gibi duruyor.

9' Adana Demirspor'da Semih Guler, sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alınan geldi.

7' Barış Alper, sol kanattan ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ama top savunmadan döndü.

6' Hakim Ziyech'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Mertens indirdi. Barış Alper geçkalınca savunma topu uzaklaştırdı.

1' 28. saniyede Adana Demir gole çok yaklaştı. Balotelli'nin pasında Mendoza, topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Muslera topu son anda kornere çeldi.

1' Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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