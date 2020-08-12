Kavurucu sıcakta kış hazırlığı
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Kavurucu sıcakta kış hazırlığı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 derecelik sıcağa rağmen çiftçiler ot biçerek kış hazırlığı yapıyor.

Kavurucu sıcakta kış hazırlığı
12.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:41

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 derecelik sıcağa rağmen çiftçiler ot biçerek kış hazırlığı yapıyor.

İlçenin İnanlı köyünde yaşayan çiftçiler, 35-40 derecelik kavurucu sıcaklıkta hayvanları için ot biçiyor. Gerek teknolojiyi kullanarak gerekse tırpanlarla ot biçmeye başlayan çiftçiler, kışın rahat etmeleri için kavurucu sıcakta çalışmaları gerektiğini söyledi.

35 dereceye rağmen çalıştıklarını belirten çiftçi Engin Atlı, "Ovada otlarımızı tırpanla biçmeye çalışıyoruz. Kışın zorluk çekmemek ve hayvanlarımızın yemsiz kalmaması için hazırlığımızı yapıyoruz. Otun yanında buğdayımızı ayrı, samanımızı da ayrı kaldırıyoruz. Burada topladığımız buğdayı un yaparken, samanımızı da hayvanlarımız için biriktiriyoruz. Traktörle tırpanla ot biçiyoruz. 35 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Alnımızdaki ter hiç bitmez. Ot biçiminde de acele etmemiz lazım çünkü kısa sürede otlar biçilmediğinde de kurumaya başlar. Burada sıcaklık 35 dereceyi bulduğu halde otlarımızı biçiyoruz. Tüm zorluklara rağmen ailece çalışıyoruz" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Kaynak: İHA

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