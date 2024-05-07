Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlaklar kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de tipiye yakalanan bir sürüdeki kuzu ve oğlaklar, okul müdürleri ve antrenörler tarafından kurtarıldı. Hayvanlar, okula götürülerek ısınmaları sağlandıktan sonra sahiplerine teslim edildi.

Hakkari'de tipiye yakalanan sürüdeki kuzu ve oğlaklar, Durankaya beldesinde görevli okul müdürleri ve antrenörler tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı.

Kent merkezinde satın aldıkları küçükbaşları Elmacık köyüne götürmeye çalışan 2 besici, sürüyle ilerledikleri sırada Durankaya beldesi yolunda tipiye yakalandı.

Bu sırada yoldan geçen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli 2 antrenör, donma tehlikesi yaşayan kuzu ve oğlakların bazılarını araçlarıyla okula götürdü.

Kalan diğer kuzu ve oğlakları da okulun servisine alan Tatlı ve Duman, hayvanları Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki kazan dairesine bırakarak ısınmalarını sağladı.

Havanın açılmasıyla bahçeye çıkarılan ve anneleriyle buluşturulan kuzu ve oğlaklar, sahipleri tarafından köye götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title