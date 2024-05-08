Yüksekova'da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde günlerdir süren şiddetli yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Akşam saatlerinde yağmurun durmasıyla gökkuşağı ortaya çıktı. Gazeteci Nevzat Alter, hayran bırakan o anları kayıt altına aldı. Gökkuşağının ilçenin ortasına indiğini belirten Alter, "Günlerdir bölgede yoğun bir yağış var ve bununla beraber soğuk havalarda etkisini başlattı. Bugün akşam saatlerinde yoğun yağışlardan sonra güzel bir gökkuşağı tam ovanın içine indi. O anlar güzel görüntüler oluşturdu. Ben de o anları saniye saniye kayıt altına aldım" dedi.