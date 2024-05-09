Hakkari'de çiftçilere yüzde 75 hibeyle 29 bin fide dağıtıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yüzde 75 hibeyle çiftçilere 29 bin fide dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 112 çiftçiye fideleri teslim edildi.

Vali Ali Çelik, yaptığı konuşmada, sürdürülebilir gıda arzını yakalamak için tarımsal üretimin önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilik ve tarımsal üretimin insanlığın vazgeçilmez üretimi olarak görüldüğünü ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Çukurca'nın daha güzel bir gıda arzına kavuşması için tarımın niteliksel ve niceliksel yönünü artırmamız gerekiyor. Hakkari'mizi daha ileriye götürecek projelerimize devam edeceğiz. Dağıtılacak 29 bin fidenin, en güzel şekilde yetiştirilip en iyi şekilde değerlendirileceğine yürekten inanıyorum. Verimli arazilerimizi, sonuç alacağımız ürünlerimize ayıracağız. Çukurca, sadece Hakkari'nin değil Türkiye'mizin en verimli topraklarına sahip bereketli bir ilçemiz. Bu bereketli topraklarımızı, en iyi şekilde değerlendirmek, siz çiftçilerimizin elinde. Hakkari'mizin ekonomisine ne değer katabilirsek onun gayreti içerisinde olacağız ve her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız."

Hakkari İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Asım Şen'in de bir konuşma yaptığı törene, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Belediye Başkanı Nazmi Demir, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Tekel, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.