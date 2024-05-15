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Van ve Hakkari'de Kar Erimesi Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen kar erimesinin yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Kar örtüsünün üzerine yağan yağışlar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen kar erimesinin yol açabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerindeki kar örtüsünün üzerine yağan, yarın ve cuma günü de beklenen yağışlar nedeniyle kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ile heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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