Hakkari'de Sağlık İçin Hareket Günü Uçurtma Etkinliği Düzenlendi
Hakkari Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen uçurtma etkinliğinde çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe kurum ve hastane personeli de katıldı.
Hakkari Sağlık Müdürlüğünce 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü dolayısıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.
Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte aileleriyle gelen çocuklara görevlilerce uçurtma dağıtıldı.
Ebeveynleriyle uçurtma uçuran çocuklar, müzik eşliğinde güzel zaman geçirdi.
Etkinliğe kurum ve hastane personeli de katıldı.