Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de robotik araç maketleri tasarlayan 14 yaşındaki genç TEKNOFEST'e davet edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kendi imkanlarıyla robotik araç maketleri tasarlayan 14 yaşındaki Aram Kaynak, Adana'da yapılacak Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e davet edildi. Kaynak, çevresinden temin ettiği malzemelerle uzaktan kumandalı helikopter, araba, örümcek, akıllı soba maketleri yaparak ilgi gördü. TEKNOFEST görevlileri tarafından yapılan davetle Kaynak, festivale katılacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kendi imkanlarıyla robotik araç maketleri tasarlayan 14 yaşındaki Aram Kaynak, Adana'da yapılacak Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e davet edildi.

İlçenin Anadağ köyü Gökçetaş mezrasında yaşayan 7. sınıf öğrencisi Aram Kaynak, çevresinden temin ettiği malzemelerle uzaktan kumandalı helikopter, araba, örümcek, akıllı soba maketleri yaptı.

Bu çalışmaları ilgi gören Kaynak'ı arayan TEKNOFEST görevlileri, eylülde Adana'da yapılacak festivale davet etti.

TEKNOFEST'e katılacak olmanın mutluluğunu yaşayan Kaynak, 10 yaşından bu yana robotik kodlama ve elektronik malzemelerle ilgilendiğini söyledi.

Kısıtlı imkanlarıyla 5. sınıftayken uzaktan kumandalı helikopter maketi yaptığını belirten Kaynak, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerim de bana çok yardımcı oldu. Kendimi sürekli geliştirdim. Arkadaşımda gördüğüm bir araba üzerine bu konuya merak duymaya başladım. Hep TEKNOFEST'e katılmak istiyordum. Güzel yarışmalar yapılıyor. Ben de orada olmak için elimden gelini yaptım. Yetkililer beni arayarak davet ettiler. Çok güzel bir duygu. Her zaman gitmek istediğim bir yerdi. Çok mutlu oldum, heyecanlandım. Eve gelerek aileme söyledim. Annem ve babam benimle gurur duydular. Beni davet eden Selçuk Bayraktar ağabeyime çok teşekkür ederim. İleride mühendis olmak istiyorum."

Baba İmdat Kaynak da yaptığı çalışmalarıyla ilgi gören oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

Oğlunun teknolojiyle yakından ilgilendiğini, farklı ürünler tasarladığını aktaran Kaynak, "Oğlumun bu tür malzemelere merakı vardı. Biz de müdahale etmedik ve kendini geliştirmesini sağladık. Araba, helikopter maketleri yapıyor. Aram'ı TEKNOFEST'e davet edenlere teşekkür ediyorum. Oğlumun hayaliydi. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve kurum müdürlerimiz de Aram'ı davet edip hediyeler verdiler. Hepsine teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Teknofest Derecik Hakkari Adana Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Real Madrid 2-1 Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) R. Madrid B. Münih maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Final Four tek maç mı EuroLeague 2024? Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede hangi statta oynanacak 2024? Yaş çay taban fiyatı açıklandı mı 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title