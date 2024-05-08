Yüksekova'da çiftçiler ekim mesaisine başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin ekim mesaisi de başladı.

Hakkari bölgesinde en verimli topraklara sahip olan Yüksekova'da çiftçiler, traktörlerle ekim çalışmalarına başladı. Çiftçilerin zorlu mesaisini yakında takip eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere verdikleri emekler için teşekkür etti. Başkan Perviz Geçirgen, "Çiftçilerimiz şimdi 80 dönümlük arazi üzerinde ekim yapıyorlar. Çalışmalar 6 traktörle yapılıyor. Bizde daha bilinçli bir çiftçinin olması için yerinde ziyaret edip istişarede bulunduk. Onlar için neler yapabiliriz onu konuştuk. Bizde süre zarfında ekilmemiş toprak bırakmadan çalışacağız. Yüksekova'nın üretimle anılması için çalışacağız. Ovamızda sadece tarım kalsın. Gelişen büyüyen bir Yüksekova'mız olsun artık" dedi. - HAKKARİ